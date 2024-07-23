Москва, 23 июля, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Совокупные потери ВСУ за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на всех направлениях составили до 2040 военных, сообщил 23 июля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

За минувшие сутки подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Старица, Круглое, Волчанск и Липцы в Харьковской области. На этом направлении российская армия отразила три контратаки украинских бойцов. Потери ВСУ там составили до 170 военнослужащих, а также 155-мм САУ Krab польского производства, две 155-мм гаубицы М777 американского производства, 152-мм гаубица «Мста-Б» и полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение 12-й бригаде специального назначения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районах населённых пунктов Синьковка, Загоруйковка, Новоегоровка в Харьковской области, Торское в ДНР и Серебрянского лесничества.

«Противник потерял до 490 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США», — заявил генерал-лейтенант.

На этом направлении ВСУ за сутки потеряли также 155-мм гаубицу М198 американского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм гаубицы М119 производства США, L-119 британского производства и два полевых склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск за сутки освободили Ивано-Дарьевку в ДНР и заняли более выгодные рубежи. Российские военные нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах населенных пунктов Калинина, Верхнекаменское, Антоновка, Красногоровка, Константиновка, Зализнянское и Часов Яр в ДНР.

«Потери ВСУ составили до 750 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак» и шесть автомобилей», — уточнил Конашенков.

В ходе контрбатарейной борьбы Вооружённые силы России поразили боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм гаубицу Д-30, две 105-мм гаубицы М119 американского производства. Российские бойцы также уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение украинской армии в районах населённых пунктов Торецк, Димитров, Гродовка, Розовка, Камышевка и Новоселовка Первая в ДНР. Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 405 военнослужащих. ВС России уничтожили М1А1 Abrams, 155-мм САУ «Богдана», гаубицу «Мста-Б», 100-мм противотанковую пушку «Рапира» и три полевых склада боеприпасов.

В зоне ответственности подразделения группировки войск «Восток» ВСУ потеряли до 115 военнослужащих. За минувшие сутки ВС России нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах населённых пунктов Водяное, Времевка, Пречистовка, Макаровка и Раздольное в ДНР.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение украинским военным в районах населенных пунктов Новоданиловка, Новоандреевка в Запорожской области и Токаревка в Херсонской области. Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Кроме того, российские военные в течение суток уничтожили подвижную радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ68 и цех производства беспилотников. Всего российская армия нанесла поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.

Как сообщало ИА Регнум, расчёт ОТРК «Искандер-М» нанёс ракетный удар по пункту временной дислокации западных инструкторов и наёмников, расположенному в городе Дергачи в Харьковской области. В Минобороны сообщили, что в результате удара ВС России уничтожили около 50 иностранных инструкторов. Российское оборонное ведомство 23 июля опубликовало кадры нанесения удара «Искандером-М» по позициям иностранных наёмников, принимающих участие в конфликте на стороне ВСУ.