Токио, 24 июля, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Ответные санкции России в отношении Японии могут подорвать деятельность местных компаний, намеревающихся принять участие в проектах по восстановлению Украины. Об этом в среду, 24 июля, сообщил телеканал NHK со ссылкой на дипломатический источник.

«Это (ответные санкции со стороны России. — Прим. ред.) возмутительно. Мы обеспокоены, что это может оказать психологическое влияние на японские компании, которые хотят принять участие в помощи по восстановлению Украины», — говорится в сообщении.

По информации источника, Токио окажет поддержку лицам, попавшим под ответные санкции со стороны России.

Напомним, что 21 июня Япония расширила санкционные списки в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. В них попали 11 физических лиц, 42 российские компании и организации.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля в Министерстве иностранных дел России сообщили о решении ввести бессрочный запрет на въезд в страну 13 японским гражданам в качестве ответа на многочисленные антироссийские санкции со стороны Японии.

В санкционный список МИД РФ вошли президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико, основатель корпорации RAKUTEN Микитани Хироси, президент Musashi Fuso Фукухара Тэрухико, президент Shinsei Bussan Co. Ивамацу Сэйго, президент Shinwa Танака Хироаки, президент Toyobo Co. Такэути Икуо, президент Toray Industries Оя Мицуо, глава правления Toyota Motor Тоёда Акио, президент Nikken Co. Амэмия Макото, президент Saito Seisakusho Co. Сайто Мицуру, президент Morooka Co. Мороока Нобору, президент Denyo Co. Ёсинага Таканори и президент Koshin ltd Кохара Эйити.