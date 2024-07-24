Вашингтон, 24 июля, 2024, 04:30 — ИА Регнум. Соединённые Штаты полностью остановили диалог по поводу возвращения российской дипломатической собственности, заявил в интервью «Известиям» посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

«Проблема обсуждается на всех уровнях. Однако в Вашингтоне говорить с нами не хотят и ограничиваются лишь отписками в ответ на российские требования… Переговоры об этом американцы не ведут», — указал дипломат.

Антонов подчеркнул, что российская сторона на всех уровнях поднимала вопрос о возвращении дипломатической собственности с первого дня, как Вашингтон пошёл на такой шаг.

По его словам, Россия не намерена мириться с таким положением вещей и продолжит выдвигать требования о возвращении имущества.

Речь идёт о закрытии в рамках антироссийских санкций американскими властями генерального консульства РФ в Сан-Франциско, торгового представительства в Вашингтоне и отделения в Нью-Йорке, посольской недвижимости в Мэриленде в 2017 году. В 2018 году США объявили о закрытии российского генконсульства в Сиэтле.

Как передавало ИА Регнум, в августе прошлого года Анатолий Антонов также поднимал вопрос о возвращении российской стороне объектов недвижимости. По его словам, в Государственный департамент США по этому поводу были направлены сотни нот, на всех из них американская сторона ответила отказом. Кроме того, вопрос о возвращении доступа российских представителей к дипсобственности также поднимал президент России Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом в 2021 году.