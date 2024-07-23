Париж, 23 июля, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Гражданин России задержан французской полицией в Париже по подозрению в попытке дестабилизировать обстановку во время проведения Олимпийских игр (ОИ). Об этом 23 июля сообщает Agence France Presse (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

По данным прокуратуры Парижа, речь идёт о гражданине РФ 1984 года рождения. Его подозревают в разжигании вражды с целью дестабилизации обстановки во время проведения Олимпиады.

«Во вторник было возбуждено дело о сотрудничестве с иностранной державой с целью разжигания вражды во Франции. Это преступление наказывается 30-летним тюремным заключением», — уточняется в заявлении прокуратуры.

Имя подозреваемого не называется. Как уточняет агентство, в настоящий момент российский гражданин помещён под стражу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что у сменившей российское гражданство на кипрское легкоатлетки Елены Куличенко обнаружили аккаунт на платформе по продаже контента для взрослых OnlyFans. Олимпийский комитет Кипра поставили в известность о ситуации. Организация, в свою очередь, якобы попросила Куличенко удалить аккаунт, но та отказалась.

18 июля стало известно, что нидерландского пляжного волейболиста Стивена ван де Вельде, который отбывал наказание по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, допустили к участию в Олимпиаде. По собственному желанию мужчина будет жить на Играх в Париже отдельно от остальных спортсменов и не будет контактировать с прессой.