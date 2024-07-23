Москва, 23 июля, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Работы по обновлению и строительству новых мощностей электроснабжения в Ростовской области будут на особом контроле в Министерстве энергетики, заявил 23 июля глава ведомства Сергей Цивилёв на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Надёжное энергоснабжение потребителей объединённой энергосистемы Юга, в том числе Ростовской области, остаётся на особом контроле Министерства энергетики вплоть до полной стабилизации работы энергетического комплекса региона», — цитирует слова Цивилёва Telegram-канал «Минэнерго».

Он отметил, что из-за экстремально высокой температуры на Юге страны потребление электроэнергии увеличилось более чем на 20% по сравнению с этим же периодом 2023 года. В Ростовской области увеличилось оно стало больше на 17,5%.

Для повышения надёжности электроснабжения планируется установить автотрансформаторы на подстанции Ростовская, а также ускорить запуск парогазовых установок, подчеркнул глава Минэнерго. Также генерирующее оборудование на Новочеркасской ГРЭС ожидает модернизация, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, первые массовые отключения электроэнергии на Юге России произошли 5 июля, когда температура воздуха в ряде регионов достигла +42 градусов. 9 июля порядка 600 тыс. потребителей в Ростовской области, в Краснодарском крае, Республике Адыгея, Астраханской области остались без электричества.

В тот же день Минэнерго проинформировало о восстановлении электроснабжения в южных регионах. В ведомстве пояснили, что отключения произошли из-за высокого сезонного потребления, вызванного аномально высокими летними температурами. Энергетики в регионах вели аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме.