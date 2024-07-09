Ростов-на-Дону, 9 июля, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Электроснабжение возобновлено на юге России в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Адыгее. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба Минэнерго.

ИА REGNUM Электроэнергия

Уточняется, что восстановлена работа всех энергообъектов, вышедших из строя из-за аномальной жары.

Первые массовые отключения электроэнергии произошли 5 июля, когда температура воздуха в ряде южных регионов достигла +42 градусов. По состоянию на 9 июля в Ростовской области без энергоснабжения оставались 324 тысячи человек, в Краснодарском крае и Адыгее — 181 тысяча потребителей, в Астраханской области — 94,3 тысячи человек.

В Минэнерго пояснили, что отключения произошли из-за высокого сезонного потребления, вызванного аномально высокими летними температурами. Энергетики в регионах вели аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что порядка 600 тысяч потребителей в ряде регионов России остались без электричества из-за аномально высокой жары.

7 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал аномально высокую жару в ряде южных регионов России. Эксперт заявил, что столбик термометра может подняться до +42 градусов в таких регионах, как Астраханская, Волгоградская и Ростовская области. В Краснодарском крае температура воздуха может достичь +41 градуса.