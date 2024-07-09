Москва, 9 июля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Порядка 600 тыс. потребителей в ряде регионов России остались без электричества из-за аномально высокой жары, сообщило 9 июля в Telegram-канале Министерство энергетики.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Аномально высокая температура наружного воздуха стала основной причиной массовых нарушений электроснабжения в четырёх регионах», — заявили в ведомстве.

По данным Минэнерго, без электричества в Ростовской области остаются более 324 тысячи человек, в Краснодарском крае и Республике Адыгея — 181 тысяча человек. В Астраханской области без энергоснабжения остались 94,3 тысячи потребителей.

В ведомстве отметили, что энергетики в регионах в усиленном режиме ведут аварийно-восстановительные работы.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал аномально высокую жару в ряде южных регионов России. Эксперт заявил, что столбик термометра может подняться до +42 градусов в таких регионах, как Астраханская, Волгоградская и Ростовская области. В Краснодарском крае температура воздуха может достичь +41 градуса. В то же время в Ростовской области и Ставропольском крае ожидается аномальная жара с сильным дождём и ветром.