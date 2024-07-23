Мытищи, Московская область, 23 июля, 2024, 18:55 — ИА Регнум. В подмосковных Мытищах восстановили подачу электроэнергии после аварии, произошедшей на кабельной линии от ТЭЦ-27, сообщило 23 июля «Мосэнерго».

Максим Стулов/ТАСС/Ведомости

«В настоящий момент напряжение подано, замечаний по работе оборудования ТЭЦ-27 нет», — заявили в компании.

В «Мосэнерго» подчеркнули, что кабельную линию повредили в ходе строительных работ за пределами территории теплоэлектростанции. Аварий на оборудовании самой ТЭЦ-27 не было.

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 июля появилась информация об аварийном отключении электроэнергии на ТЭЦ-27. Из-за него произошло массовое отключение электричества в Москве и области. В результате без света остались жители четырёх улиц в Мытищах (улица Юбилейная, улица Белобородова, улица Кедрина, 1-й Рупасовский переулок) и части Северо-Восточного административного округа.

В марте авария произошла на ТЭЦ в Шагонаре. В результате взрыва и последующего пожара пострадали 23 сотрудника предприятия. Глава Тувы Владислав Ховалыг ввёл в регионе режима ЧС регионального значения. По данным СК, причиной аварии на ТЭЦ стал хлопок угольной смести.