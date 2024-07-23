Москва, 23 июля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27 произошло в Мытищах, сообщила 23 июля администрация округа в Telegram-канале.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Произошло аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27», — говорится в сообщении.

Авария произошла около 17:00 мск. Из-за неё на ТЭЦ произошло массовое отключение электричества в Москве и области. В результате без света остались жители четырёх улиц в Мытищах (улица Юбилейная, улица Белобородова, улица Кедрина, 1-й Рупасовский переулок) и части Северо-Восточного административного округа.

Ведутся работы по переподключению на резервные источники питания.

Как сообщало ИА Регнум, в марте авария произошла на ТЭЦ в Шагонаре. В результате взрыва и последующего пожара пострадали 23 сотрудника предприятия. Глава Тувы Владислав Ховалыг ввёл в регионе режима ЧС регионального значения.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о халатности и нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. По данным СК, причиной аварии на ТЭЦ стал хлопок угольной смести.