Москва, 23 июля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Государственная дума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях проект поправок к Кодексу России об административных правонарушениях (КоАП) в части ответственности за участие в любых иностранных организациях, признанных в стране нежелательными.

Антон Новодережкин/ ТАСС

Согласно принятому документу, из статьи 20.33 КоАП («Участие в деятельности иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности») исключаются слова «неправительственная». Соответственно, правонарушители будут нести ответственность в том числе за участие в нежелательных организациях, учреждённых зарубежными госорганами.

Действующие меры по статье 20.33 КоАП («Участие в деятельности нежелательной организации») для граждан предусматривают штраф в размере до 15 тыс. рублей, должностным лицам — до 50 тыс. рублей, организациям — до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарёв, объясняя решение разработать законопроект, заявил, что действия ряда иностранных организаций с государственным участием несут угрозу безопасности России, но правовой механизм касается лишь неправительственных структур. Инициатива позволит устранить этот пробел. Поправки также не будут распространяться на международные межправительственные организации, в которых участвует Россия, отметил депутат.