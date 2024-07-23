Астана, 23 июля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказал осуждённому за государственную измену и попытку захвата власти экс-главе комитета национальной безопасности (КНБ) страны Кариму Масимову в помиловании. Об этом сообщили 23 июля Informburo в администрации президента.

ТАСС/Екатерина Штукина

«По итогам изучения возможности применения к Масимову акта помилования комиссия <…> внесла соответствующее предложение», — отмечается в публикации издания.

Токаев согласился с тем, что осуждённому за госизмену Масимову следует отказать в помиловании.

Ходатайство осуждённого на 18 лет Масимова о помиловании 27 июня рассмотрела комиссия по вопросам помилования при президенте республики.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня Масимов направил на имя президента Касым-Жомарта Токаева ходатайство о помиловании. Осужденный находится в следственном изоляторе в Астане. В отношении него продолжают досудебное расследование по статьям о легализации полученных преступным путём средств и получении взятки в особо крупном размере.

Следствие установило всех основных организаторов беспорядков. В суд передали дело Масимова. Его вместе с заместителем Ануаром Садыкуловым обвинили в госизмене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. В апреле 2023 года суд приговорил Масимова к 18 годам лишения свободы.