Астана, 10 июня, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Экс-председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов, осуждённый за госизмену, направил на имя президента Касым-Жомарта Токаева ходатайство о помиловании. Об этом 10 июня сообщил портал «Информбюро».

Александр Астафьев/ТАСС

Отмечается, что Масимов находится в следственном изоляторе в Астане.

«Действительно, из этого учреждения в марте 2024 года он направил ходатайство на имя президента Республики Казахстан о помиловании», — сообщили порталу в КНБ.

Там добавили, что в отношении Масимова продолжают досудебное расследование по статьям о легализации полученных преступным путём денег и иного имущества, а также о получении взятки в особо крупном размере.

Как передавало ИА Регнум, генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в январе 2023 года сообщил, что следствие установило всех основных организаторов беспорядков. Ими в том числе были высшие должностные лица и представители криминального мира. В частности, в суд передали дело Масимова. Его вместе с заместителем Ануаром Садыкуловым обвинили в госизмене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. Бывшего министра обороны Мурата Бектанова обвинили в оставлении без защиты военных стратегических объектов и непринятии мер по наведению конституционного порядка.

В апреле 2023 года суд приговорил Масимова к 18 годам лишения свободы.

Масимова освободили от должности председателя КНБ указом президента Токаева 5 января 2022 года на фоне беспорядков в стране. 8 января того же года КНБ сообщил о задержании Масимова по подозрению в госизмене.