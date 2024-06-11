Москва, 11 июня, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Государственная дума на пленарном заседании освободила депутата Геннадия Семигина от должности председателя комитета по делам национальностей, следует из постановления.

Ольга Зенькович ИА REGNUM

«Освободить депутата Государственной Думы Семигина Геннадия Юрьевича от должности председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей», — следует из документа.

Постановление вступило в силу со дня его принятия, 11 июня.

Семигин покинет должность в рамках плановой ротации. На его место фракция Госдумы «Справедливая Россия — За правду» предложила кандидатуру Яны Латратовой, которая занимает пост первого заместителя председателя комитета по просвещению.

Геннадий Семигин возглавлял партию «Патриоты России» в 2005–2021 годах до её слияния со «Справедливой Россией» и партией «За правду». Депутат Государственной Думы III, IV и VIII созыва, председатель Координационного совета Народно-патриотического союза России (1999–2003 год). В Государственной думе III созыва занимал пост заместителя председателя Госдумы. Комитет по делам национальностей он возглавил 12 октября 2021 года.

Депутат находится под персональными международными санкциями 27 стран.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от КПРФ Владимира Блоцкого. Полномочия депутата прекратились с 4 декабря на основании его письменного заявления. Блоцкий был депутатом Госдумы с 2016 года.