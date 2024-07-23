Москва, 23 июля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Поджог мечети в Белгороде был направлен на разжигание межконфессиональной вражды. Об этом на допросе рассказал один из задержанных жителей Мариуполя. Видео 23 июля обнародовал Центр общественных связей ФСБ.

Кадр из видео

«Столкнуть мусульман и христиан в России, дабы разжечь вражду между ними», ― признался мужчина.

Он также рассказал, что совершить теракт за вознаграждение ему в марте предложил друг, который находится в днепровской колонии.

«Мы с братом согласились. Надо было купить коктейли Молотова и закинуть их в мечеть», ― добавил задержанный.

Оба подозреваемых сообщили, что теракт они должны были совершить по заданию спецслужб Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили поджог мечети в Белгороде. Двух мужчин, планировавших теракт по заданию украинских спецслужб, задержали в Мариуполе.

Известно, что заказчики связались с задержанными через мессенджеры в июне 2024 года и пообещали им денежное вознаграждение. Однако их планы были вскрыты, задокументированы и пресечены. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 («Организация совершения террористического акта»). Мужчины признали свою вину.