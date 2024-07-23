Москва, 23 июля, 2024, 11:38 — ИА Регнум. В Москве стартовала заявочная кампания на получение грантов для научных команд столичных медорганизаций. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, за два года по этой программе получили поддержку уже 142 проекта.

Телеграм-канал Сергея Собянина

«Буквально на днях стартовала новая заявочная кампания — на сумму 2,6 млрд рублей на три года. Заявки городские медицинские организации могут подавать до 20 сентября через онлайн-платформу», — отмечается в сообщении мэра.

Так, среди перспективных разработок мэр назвал методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях, созданную специалистами Московского спинального центра ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова. Благодаря ей процесс реабилитации у пациентов будет проходить быстрее.

В этом же медучреждении ведётся разработка импланта для протезирования опорной функции позвоночника. Его изготовят из медицинского титана и высокопрочного полимерного отечественного материала PEEK. Благодаря ему, в том числе и локализации производства в России, стоимость оперативного вмешательства может быть снижена наполовину.

Прототип прибора для неинвазивной визуализации микрокровотока для ранней диагностики бронхиальной астмы у детей создали медики пульмонологического отделения Морозовской детской клинической больницы. Это устройство может измерять более 20 параметров, которые характеризуют работу сосудов, а сама процедура займёт от 30 до 60 секунд. На сегодняшний день обследование прошли уже более 300 детей. Точность методики оценивается в 95%.

Технология NeurOmix, разработанная врачами Психиатрической клинической больницы №1 им. Н. А. Алексеева и учеными Сколтеха, — первая в мире омиксная методика (работающая на основе данных о химическом составе плазмы крови), позволяющая оценить риск ментальных расстройств с точностью более 90%.

Ещё одна названная мэром разработка — проект врачей МКНЦ им. А. С. Логинова и компании «Генетико». Они разработали улучшенную молекулярно-генетическую NGS-панель для подбора наиболее эффективной таргетной терапии при злокачественных новообразованиях.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что в Москве к единой медицинской сети уже подключены более 1700 единиц оборудования. Так, свыше 98% аппаратов КТ, МРТ, маммографов, ангиографов и иной медтехники уже включены в единую сеть цифровых диагностических устройств, которая должна стать одной из крупнейших в мире.

По словам мэра, создание единого цифрового контура позволяет повышать качество и скорость диагностики, а также внедрять в практику медиков современные сервисы на основе технологий искусственного интеллекта.