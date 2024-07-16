Москва, 16 июля, 2024, 16:11 — ИА Регнум. В Москве к единой медицинской сети уже подключены более 1700 единиц оборудования, сообщил 16 июля мэр столицы Сергей Собянин.

Евгений Биятов/РИА Новости

Более 98% аппаратов КТ, МРТ, маммографов, ангиографов и иной медицинской техники уже включены в единую сеть цифровых диагностических устройств, которая должна стать одной из крупнейших в мире, рассказал Собянин в своём Telegram-канале.

«Снимки с цифровых устройств попадают в Единый радиологический информационный сервис ЕМИАС (единой медицинской информационно-аналитической системы — Прим. ред.), где их сразу видят врачи-рентгенологи. Пациент же может посмотреть изображения и описания исследований в электронной медкарте», — отметил мэр.

Создание единого цифрового контура позволяет повысить качество и скорость диагностики, а также внедрять в практику врачей современные сервисы на основе искусственного интеллекта, добавил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, в мае мэр Москвы сообщил, что в столице реализуют пилотный проект по подключению к системе ЕМИАС нескольких федеральных клиник и региональных медучреждений. Это позволит автоматизировать и стандартизировать ключевые процессы ведения пациента — от амбулаторного наблюдения до госпитализации и выписки, подчеркнул Собянин.

Приоритетными в сфере здравоохранения для Москвы направлениями являются завершение модернизации инфраструктуры, разработка и внедрение новых стандартов медицинской помощи, а также инновационных цифровых решений, отмечал мэр в апреле. За десять лет московские медучреждения пережили две волны обновления, столичные поликлиники перевели на электронный документооборот, а врачи начали применять в лечении технологии искусственного интеллекта, напомнил Собянин.