Турция, 23 июля, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Фотографии с места гибели в Турции российской байкерши и блогера МотоТани (Татьяны Озолиной) появились в Сети.

Кадр из соцсети

Снимки сделаны на трассе в провинции Мугла, где девушка погибла в ДТП. На одном из фото заснят лежащий на обочине чёрно-красный мотоцикл. На другой фотографии — цветной шлем и кроссовки на асфальте.

Как сообщало ИА Регнум, Татьяна Озолина погибла на трассе по дороге из Измира в Бодрум. Она ехала вместе с двумя мотоциклистами — Сергеем и байкером из Турции Онуром Обатом.

По одной из версий, девушка, не справившись с управлением, на скорости въехала в байк Обата. По другой — она притормозила, увидев грузовую машину, и ехавший чуть сзади Обат чуть подтолкнул её. В результате девушка въехала в грузовик.

Девушка скончалась на месте до приезда скорой, турок получил серьёзные травмы.

На канале в YouTube у МотоТани было около двух миллионов подписчиков. О своих путешествиях она подробно рассказывала, выкладывая видео и фотоотчёты в социальных сетях. Последнюю публикацию байкер сделала в Измире незадолго до аварии. Она сообщила, что едет «покорять Турцию».