Керчь, Крым, 15 июля, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Более 1200 автомобилей стоят в очереди на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани. Об этом 15 июля сообщает Telegram-канал, информирующий о ситуации на автоподходах к мосту.

ИА REGNUM По Крымскому мосту

Уточняется, что по состоянию на 07:00 мск в очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств. Время ожидания составит более трёх часов.

В очереди со стороны Керчи находится 145 транспортных средств.

Скопление автомобилей на подъездах к Крымскому мосту произошло в связи с тем, что движение по нему перекрывали дважды с начала суток: с 03:28 мск до 05:22 мск и второй раз с 06:11 мск до 06:51 мск.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Минобороны, российские военные в течение ночи 15 июля уничтожили и перехватили в общей сложности 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских войск в небе над тремя российскими регионами. Из них шесть БПЛА удалось обезвредить в Крыму.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что в районе мыса Фиолент военные сбили один дрон, осколки которого упали на территорию частного дома, пострадавших в результате атаки нет.