В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом отмечено присутствие женщин-военнослужащих. Судя по одному из радиоперехватов, их роль сводится к комендантской службе и дежурстве на постах противовоздушной обороны (ПВО), следящих за небом, сообщил 23 июля «РИА Новости» российский офицер с позывным Гамбит из подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) группировки войск «Север». В представленной им аудиозаписи среди голосов встречается женский с позывным Дана. Таким известием ознаменован новый, 881-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

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Тем временем расчёты «Градов» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» ударили по выявленным позициям ВСУ. Кадры объективного контроля, полученные с дронов, позволили установить уничтожение командного пункта и живой силы противника, информирует Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3903683" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа «Градов» 20-й гвардейской общевойсковой армии

У села Переездное в Донецкой Народной Республике позициями Вооружённых сил Украины штурмом овладели подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ.

А расчёт самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» из состава группировки войск «Центр» ВС РФ уничтожил немецкую САУ Panzerhaubitze 2000 украинских войск на авдеевском направлении.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.