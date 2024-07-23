ДНР, 23 июля, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ штурмом овладели позициями Вооружённых сил Украины у Переездного в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник, 23 июля, сообщили в Министерстве обороны России.

ИА Регнум

«В рамках ведения активных боевых действий у населённого пункта Переездное на северском направлении в ДНР штурмовые группы тульских десантников успешно выполнили боевую задачу по овладению позициями украинских формирований», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Штурмовые подразделения сблизились с позициями ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2 и танке Т-80 с минным тралом, после чего огнём из стрелкового оружия и ручными гранатами при поддержке бронегруппы подавили живую силу противника и провели зачистку опорного пункта.

Уточняется, что перед выполнением боевой задачи в ходе воздушной разведки позиций противника были выявлены пункты управления, которые подавили ударами авиации и огнём артиллерии.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Юг» за сутки нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93- и 79-й десантно-штурмовых бригад украинских войск. ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, два бронетранспортёра M113 американского производства, восемь гаубиц, орудие M119, а также радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.