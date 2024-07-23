Авдеевка, ДНР, 23 июля, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Расчёт самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» из состава группировки войск «Центр» Вооружённых сил России уничтожил немецкую САУ Panzerhaubitze 2000 украинских войск на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом во вторник, 23 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Боевая работа расчетов самоходных артиллерийских установок 2С7М «Малка». Министерство обороны России

«Военнослужащие расчёта самоходной пушки большой мощности — 203-миллиметровой САУ 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» уничтожили немецкую САУ PzH 2000 ВСУ на авдеевском направлении», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что орудие противника находилось в лесополосе. Российские военные выполнили серию залпов осколочно-фугасными снарядами, поразив цель на расстоянии более 20 километров. Корректировка огня самоходной пушки осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата.

После уничтожения САУ противника расчёт 2С7М оперативно покинул огневую позицию под прикрытием средств радиоэлектронной борьбы.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что украинские войска за сутки потеряли в зоне ответственности группировки войск «Центр» до 335 человек личного состава, одну боевую бронированную машину, гаубицу M777 американского производства, три орудия Д-30 и четыре транспортных средства. Кроме того, российские военные заняли более выгодные рубежи, нанеся удары по позициям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных и 68-й пехотной бригад Вооружённых сил Украины.