В Британии выберут нового главу Консервативной партии
Sky News: нового главу Консервативной партии Британии объявят 2 ноября
Лондон, 23 июля, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Консервативная партия Британии объявит 2 ноября имя своего нового лидера вместо покинувшего эту должность бывшего британского премьер-министра Риши Сунака, сообщил 22 июля телеканал Sky News.
Все это время Сунак будет исполнять обязанности главы партии. Выдвижение кандидатур на место лидера указанной политической силы начнётся 24 июля и завершится 29 июля.
Претендентам на пост главы Консервативной партии необходимо заручиться поддержкой не менее десяти членов британского парламента. Такое решение приняли по результатам встреч совета партии и «Комитета 1922», который составляют члены парламента.
Всего отберут четырех кандидатов, которые представят свои программы осенью во время конференции консерваторов.
Как сообщало ИА Регнум, в начале июля Лейбористская партия Британии победила на выборах в палату общин (нижняя палата британского парламента) и получила 401 место в этом законодательном органе. Консерваторам досталось 110 мест, а либеральным демократам — 68.
Затем Риши Сунак заявил, что по результатам выборов в парламент он уходит с поста премьер-министра королевства. Глава правительства также извинился перед народом Британии после разгромного поражения своей партии на выборах.
Британский король Карл III принял отставку Сунака. Новым премьер-министром стал лидер Лейбористской партии Кир Стармер.