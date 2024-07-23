Лондон, 23 июля, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Консервативная партия Британии объявит 2 ноября имя своего нового лидера вместо покинувшего эту должность бывшего британского премьер-министра Риши Сунака, сообщил 22 июля телеканал Sky News.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Все это время Сунак будет исполнять обязанности главы партии. Выдвижение кандидатур на место лидера указанной политической силы начнётся 24 июля и завершится 29 июля.

Претендентам на пост главы Консервативной партии необходимо заручиться поддержкой не менее десяти членов британского парламента. Такое решение приняли по результатам встреч совета партии и «Комитета 1922», который составляют члены парламента.

Всего отберут четырех кандидатов, которые представят свои программы осенью во время конференции консерваторов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля Лейбористская партия Британии победила на выборах в палату общин (нижняя палата британского парламента) и получила 401 место в этом законодательном органе. Консерваторам досталось 110 мест, а либеральным демократам — 68.

Затем Риши Сунак заявил, что по результатам выборов в парламент он уходит с поста премьер-министра королевства. Глава правительства также извинился перед народом Британии после разгромного поражения своей партии на выборах.

Британский король Карл III принял отставку Сунака. Новым премьер-министром стал лидер Лейбористской партии Кир Стармер.