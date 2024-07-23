Токио, 23 июля, 2024, 05:07 — ИА Регнум. Санкции против израильских поселенцев, причастных к нападению на палестинцев на Западном берегу реки Иордан, намерено ввести правительство Японии. Об этом 23 июля сообщил телеканал NHK.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

Власти Японии обеспокоены серией атак на Западном берегу реки Иордан, произошедших после обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года. В Токио назвали действия поселенцев бесчеловечными и неприемлемыми.

Отмечается, что согласование касательно введения ограничительных мер находится на завершающей стадии. Власти Японии примут такие меры впервые в истории страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в феврале президент США Джозеф Байден подписал указ о санкциях в отношении еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Указ коснулся причастных к нападениям на мирных палестинцев на этой территории.

В апреле сообщалось, что Соединённые Штаты Америки планируют ввести санкции против подразделения армии Израиля. Речь идёт о батальоне ЦАХАЛ «Нецах Йехуда» и об инцидентах, которые произошли до эскалации палестино-израильского конфликта. Госдеп США в конце 2022 года начал расследование в отношении «Нецах Йехуда», когда стало известно о причастности солдат батальона к нескольким случаям насилия в отношении палестинского гражданского населения.