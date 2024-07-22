Симферополь, 22 июля, 2024, 21:11 — ИА Регнум. В «Артеке» прошёл финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 5–7-х классов и школьников из зарубежных стран. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

В финале «Большой перемены» приняли участие 700 школьников из 68 регионов России. Конкурс проходил с 18 по 22 июля. В юбилейном сезоне все этапы были объединены общей темой и посвящены Году семьи.

С финалистами встретился первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Встреча прошла в неформальной обстановке. Школьники рассказали о своих интересах и проектах и поделились планами на будущее.

«В этом году на «Большой перемене» темой конкурсных испытаний стали семейные ценности и традиции. И очень радует то, с какой гордостью каждый из участников рассказывал о своих семьях, братьях и сёстрах, бабушках и дедушках. Тех, кто замотивировал их участвовать в конкурсе, поддерживал и помогал проходить конкурсные испытания», — подчеркнул Кириенко.

Он отметил, что главной особенностью конкурса, запущенного по инициативе президента России Владимира Путина, является то, что дети выступают его соавторами наравне со взрослыми.

«Именно так у нас родилась детская дирекция и региональные команды, создавалась рекламная кампания и слоганы, которые теперь знают все наши участники. И решать, каким будет конкурс в будущем, мы будем вместе, ведь принцип соавторства всегда будет на первом месте», — сказал он.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Кириенко отметил, что задача «Большой перемены» состоит в том, чтобы каждый попробовал себя в разных направлениях и понял, каким он видит своё будущее.

Ученики также отметили, что были рады тому, что в юбилейном сезоне могут принять участие их младшие братья и сёстры вместе с родителями. Сейчас в направлении конкурса для школьников 1–4-х классов подано уже более 138 тысяч заявок.

Также ребята спросили, как добиться успеха в выбранном деле. Кириенко ответил, что надо выбирать то, что по-настоящему нравится, уметь преодолевать трудности и работать в команде.

Кроме того, финалисты «Большой перемены» предложили идеи по развитию «Движения Первых». Презентация итогов проектной сессии состоялась 22 июля, делегаты от команд представили свои наработки. В частности, школьники предложили развивать традиции семейных пеших походов, которые символизируют совместное достижение целей детьми и взрослыми, а также помогают детям и родителям лучше узнать друг друга.

Участница «Движения Первых», финалистка «Большой перемены» из Симферополя Виталина Науменко рассказала ещё об одном семейном проекте, который направлен на укрепление связи поколений, сохранение семейных ценностей и традиций. Она отметила, что проект «Папам о детях!» нужен для того, чтобы каждая семья России стала ещё более сплочённой и дружной.

Как ранее передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин приветствовал финалистов конкурса «Большая перемена». Глава государства отметил, что рад тому, что популярность этого замечательного конкурса каждый год увеличивается и на сегодняшний день в нём участвуют не только учащиеся 5–7-х классов из многих регионов РФ, но и ученики школ из зарубежных стран. Президент также назвал участие в конкурсе отличной возможностью проявить себя в самых разных сферах — в творчестве и просвещении, науке и высоких технологиях, в добровольческом движении и экологических инициативах.