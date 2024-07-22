Москва, 22 июля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приветствовал финалистов Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 5–7-х классов и школьников из зарубежных стран. Телеграмму главы государства 22 июля опубликовали на сайте Кремля.

Пресс-служба всероссийского конкурса «Большая перемена»

«Дорогие друзья! Приветствую вас в международном детском центре «Артек» на финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» — одном из наиболее значимых, масштабных проектов «Движения Первых», — говорится в ней.

Глава государства отметил, что рад тому, что популярность этого замечательного конкурса каждый год увеличивается и на сегодняшний день в нём участвуют не только учащиеся 5–7-х классов из многих регионов РФ, но и ученики школ из зарубежных стран.

Президент также назвал участие в конкурсе отличной возможностью проявить себя в самых разных сферах — в творчестве и просвещении, науке и высоких технологиях, в добровольческом движении и экологических инициативах.

«И конечно, очень важно, что вы учитесь работать в команде, обретаете новых друзей. Уверен, полученные знания и навыки и в дальнейшем будут востребованы — и в учёбе, и в будущей профессии», — добавил Путин.

Пресс-служба всероссийского конкурса «Большая перемена»

Он также поблагодарил педагогов, наставников, родителей и друзей школьников, которые помогают им смело двигаться вперёд и воплощать намеченные планы в жизнь.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля Путин заявил, что конкурс «Это у нас семейное» удался. Глава государства отметил, что в нём приняли участие около 600 тыс. человек из 102 тыс. семейных команд.

Политолог Александр Рудаков 9 июля заявил ИА Регнум, что президент России опирается на мнения и запросы семей при разработке мер семейной политики и создании новых проектов. Эксперт отметил, что идеи участников конкурса, озвученные на встрече с главой государства, найдут своё воплощение в новых государственных инициативах.