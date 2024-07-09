Москва, 9 июля, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин опирается на мнения и запросы семей при разработке мер семейной политики и создании новых проектов. Об этом 9 июля корреспонденту ИА Регнум заявил политолог Александр Рудаков, комментируя встречу российского лидера с финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

Алексей Майшев/POOL/ТАСС Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Это у нас семейное»

Президент России Владимир Путин 8 июля в ходе встречи с финалистами конкурса «Это у нас семейное» заявил, что конкурс удался. Встреча прошла в рамках Года семьи в формате чаепития в завершающий день работы Международной выставки-форума «Россия».

Рудаков отметил, что Россия — это большая семья, в которой объединены люди разных поколений. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что семья и дети являются основой его политики. В 2020 году по инициативе главы государства семейные ценности были закреплены в Конституции. Одной из целей объявленного российским лидером Года семьи стал конкурс «Это у нас семейное», который проводился на платформе «Россия — страна возможностей». Участники конкурса — семейные команды, состоящие из четырёх и более родственников разных поколений: детей, родителей и бабушек с дедушками.

Политолог добавил, что конкурс стал очень популярен: с первых этапов до финала в нём приняли участие 587 267 человек из 102 735 семейных команд. Эти многопоколенные семьи символизируют собой Россию, её самобытность и многообразие. Финалистами конкурса «Это у нас семейное» стали 300 семей из разных уголков России, 30 семей стали победителями и получат сертификаты на 5 млн рублей, которые можно будет использовать для улучшения жилищных условий.

«Победители конкурса не только продемонстрировали свой потенциал, но и стали примером для миллионов других российских семей. Их успехи мотивируют людей заниматься спортом, путешествовать, заниматься творчеством. Встреча Владимира Путина с финалистами конкурса усилит этот эффект. Президент всегда стремится получить обратную связь от людей и находится в постоянном контакте с ними. Итоги таких встреч придают мощный импульс важным государственным решениям, и можно быть уверенным, что эта встреча будет результативной. Глава государства опирается на мнения и запросы семей при разработке мер семейной политики и создании новых проектов. Использование остатков от материнского капитала, индексация выплат, создание безбарьерной среды для детей — идеи участников конкурса, озвученные на встрече с Владимиром Путиным, найдут своё воплощение в новых государственных инициативах», — подчеркнул Рудаков.

Таким образом, люди, представляющие традиционную семью и единство поколений, становятся соавторами будущих решений в области семейной политики, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, президент России на встрече с финалистами конкурса «Это у нас семейное» отметил, что самому младшему участнику конкурса — пять лет, а самому взрослому и опытному — 91 год. Владимир Путин добавил, что ничто так не сплачивает, как совместная работа для достижения общего результата.

Путин одобрил идею о том, чтобы конкурс «Это у нас семейное» стал ежегодным.

Семья шахтёров Авериных и Рыбаковых из Кемерово отметила, что совместное выполнение заданий сплотило их и подарило яркие эмоции. Они нашли новых друзей с похожими ценностями и взглядами на жизнь.

Представители одной из семейных команд выступили с предложением об использовании средств, оставшихся от основной части материнского капитала. Президент поддержал инициативу, отметив, что нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Он предложил для начала сделать эту сумму в 10 тысяч рублей, а потом рассмотреть возможность других шагов.

Участница команды Большаковых Анастасия обратилась к Путину с предложением о бесплатных развлечениях для многодетных семей. Она предложила сделать День семьи, любви и верности праздником для многодетных, чтобы семьи могли бесплатно куда-нибудь сходить и порадовать детей.

Путин также заявил, что для государства самая важная задача — укрепление семей. Президент поздравил финалистов конкурса с праздником семьи, любви и верности и пожелал им семейного счастья.

3 июля российский лидер назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей. Чем больше семей живут в гармонии и согласии, подчеркнул российский лидер, тем гуманнее и сильнее наше общество и увереннее его будущее. Он также отметил, что семья во все времена была и остаётся надёжной опорой для каждого человека.