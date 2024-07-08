Москва, 8 июля, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с финалистами конкурса «Это у нас семейное» заявил, что конкурс удался. Встреча прошла в рамках Года семьи в формате чаепития в завершающий день работы Международной выставки-форума «Россия».

РИА Новости / Илья Питалев Финалисты конкурса «Это у нас семейное» в Солнечногорске

«Мне кажется, что конкурс, который мы задумали, реализовали, осуществили, — он, безусловно, удался, потому что по-другому нельзя оценить то, что произошло за эти месяцы. Все-таки, сколько у нас приняло участие? 600, по-моему, тысяч человек, 102 тысячи семейных команд. Это просто потрясающе, удивительно», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что самому младшему участнику конкурса — пять лет, а самому взрослому и опытному — 91 год. Президент добавил, что ничто так не сплачивает, как совместная работа для достижения общего результата.

На встрече с главой государства присутствовали семьи Антошкиных, Дементьевых, Похожаловых из села Ключи Алтайского края, Авериных, Рыбаковых из Кемерово, Норжиловых, Батодолаевых из села Могойтуй Забайкальского края, Лакаевых, Наконечных, Новосёловых из Ульяновска, Рыбачёвых из села Новая Усмань под Воронежем, Большаковых из Анапы.

Боевой офицер Роман, который является гордостью семьи Антошкиных, Дементьевых, Похожаловых, специально приехал из зоны спецоперации. Узнав об этом, президент отметил, что нужно наладить систему отпусков для участников СВО.

Также Путин одобрил идею о том, чтобы конкурс «Это у нас семейное» стал ежегодным.

Семья шахтёров Авериных и Рыбаковых из Кемерово отметила, что совместное выполнение заданий сплотило их и подарило яркие эмоции. Они нашли новых друзей с похожими ценностями и взглядами на жизнь.

Участники конкурса из команды Норжиловых, Батодолаевых, Эрдынеевых из Бурятии — учителя в нескольких поколениях, их общее увлечение — изучение истории семьи. По словам мамы Жаргалмы Батодалаевой, вся семья под руководством бабушки занимается изучением родословной.

Представители семейной команды выступили с предложением об использовании средств, оставшихся от основной части материнского капитала. Президент поддержал инициативу, отметив, что нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Он предложил для начала сделать эту сумму в 10 тысяч рублей, а потом рассмотреть возможность других шагов.

Семьи Лакаевых, Наконечных, Новосёловых из Ульяновска — династия строителей с общим стажем 186 лет. Все её члены выступают за многодетность и считают, что её нужно сделать модной, показывая по телевизору родителей, у которых двое, трое детей. Они предложили президенту создать механизм для реализации родительских инициатив, чтобы мамы и папы могли проводить время вместе с детьми и при этом что-то создавать.

Семья Рыбачёвых в рамках конкурса написала песню «Счастливчик», которая стала хитом среди участников. В беседе с главой государства Сергей Рыбачёв отметил, как важен образ здоровых современных многодетных семей в СМИ.

Участница команды Большаковых Анастасия обратилась к Путину с предложением о бесплатных развлечениях для многодетных семей. Она предложила сделать День семьи, любви и верности праздником для многодетных, чтобы семьи могли бесплатно куда-нибудь сходить и порадовать детей.

Как передавало ИА Регнум, Путин на встрече с семьями — финалистами конкурса «Это у нас семейное» 8 июля заявил, что для государства самая важная задача — укрепление семей. Президент поздравил финалистов конкурса с праздником семьи, любви и верности и пожелал им семейного счастья.

3 июля Путин назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей. Чем больше семей живут в гармонии и согласии, подчеркнул российский лидер, тем гуманнее и сильнее наше общество и увереннее его будущее. Он также отметил, что семья во все времена была и остаётся надёжной опорой для каждого человека.