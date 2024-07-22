Санкт-Петербург, 22 июля, 2024, 17:00 — ИА Регнум. ФСБ России показала кадры проведения операции по пресечению на территории Санкт-Петербурга канала доставки в Россию взрывчатки и электродетонаторов из Европы.

Кадр из видео

На кадрах видно, как силовики совершили визит к главе транспортной компании, через которую приходил опасный груз. Сотрудники ФСБ выяснили, что взрывчатку спрятали в автозапчастях, доставленных из Италии и Германии. Сотрудники ФСБ изучили посылки. После этого специалисты извлекли электродетонаторы и взрывчатку из автозапчастей.

«В начале июня в мою транспортную компанию поступили две посылки из Европы <…> В течении месяцев двух посылки хранились на складе. Оказалось, что лицо, которое должно было получить посылки разыскивается», — рассказала глава транспортной компании.

По словам женщины, компании, находящиеся на территории Европы, использовали её фирму втёмную с целью поставки взрывчатых веществ в Россию.

Как передавало 22 июля ИА Регнум, ФСБ пресекла канал поставки взрывчатки в Россию из Италии и Германии. По данным ФСБ, взрывчатку и электродетонаторы планировалось использовать для совершения терактов. Доставку взрывчатых веществ курировал заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Силовики задержали занимавшихся подготовкой теракта.

Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по статье о контрабанде взрывчатых веществ.