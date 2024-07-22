Санкт-Петербург, 22 июля, 2024, 09:56 — ИА Регнум. ФСБ пресекла канал поставки взрывчатки в Россию из Италии и Германии, сообщили 22 июля в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Операцию сотрудники ФСБ провели в Санкт-Петербурге.

«Средства террора переправлялись в нескольких почтовых отправлениях (посылках) поэтапно из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запасных частей», — сообщили в ведомстве.

Взрывчатку и электродетонаторы планировалось использовать для совершения терактов. Их поставку курировал заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Занимавшихся подготовкой теракта задержали.

Российские органы безопасности направили в европейские спецслужбы запросы в рамках взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом. Пока они остались без ответа, отметило ведомство. В ФСБ подчеркнули, что подобную схему переправки взрывчатки в Россию из Европы российские силовики вскрыли в апреле 2023 года в Крыму.

Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по статье о контрабанде взрывчатых веществ (ст. 226.1).

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля ФСБ проинформировала о предотвращении теракта на автовокзале в Ессентуках на Ставрополье, который готовил уроженец одной из стран Центральной Азии. Мужчина собирался изготовить бомбу, для чего приобрёл компоненты и спрятал их в тайнике в съёмном гараже.

Днём ранее ФСБ сообщила о задержании жителя села Червоное в Херсонской области, подозреваемого в участии в запрещённом на территории России незаконном вооружённом формировании. Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ, санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.