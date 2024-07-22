Дублин, 22 июля, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Страны Запада всегда боялись России и завидовали ей, а потому в течение многих столетий предпринимали попытки расчленить страну. Об этом 22 июля заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывш. Twitter).

Владимир Гердо/ТАСС

«Запад на протяжении веков завидовал и боялся огромной мощи и бесконечных ресурсов России. Они веками пытались расчленить и подчинить Россию», — написал он.

Боуз также назвал украинский конфликт очередной возможностью для ещё одной подобной попытки западных стран, которая вновь закончилась неудачей.

Политолог, историк, публицист, кандидат педагогических наук, заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин также в начале мая заявил ИА Регнум, что западные страны пытаются добиться стратегического поражения России и её расчленения. Он уточнил, что эти же цели ставил перед собой ранее глава нацистской Германии Адольф Гитлер.

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков 12 июля отметил, что главная цель и задача НАТО — это ослабление и расчленение России. Он подчеркнул, что за последние годы стало ясно, что Североатлантический альянс является не оборонительным, а наступательным блоком.

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2023 года заявил, что у Запада есть единственная цель в отношении России, которая далека от созидательной. Глава государства уточнил, что западные страны пытаются ликвидировать РФ.