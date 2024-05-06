Москва, 6 мая, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Запад стремится к стратегическому поражению России и её расчленению, такие же цели ставил перед собой ранее глава нацистской Германии Адольф Гитлер. Об этом 6 мая корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, историк, публицист, кандидат педагогических наук, заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин, комментируя информацию в рассекреченных ФСБ документах о том, что Гитлер в 1944 году ждал раскола между Великобританией, США и СССР, чтобы начать вместе воевать с Соединёнными Штатами и Соединённым Королевством против Советского Союза.

Как отметил Шишкин, информация о том, что Гитлер надеялся на объединение усилий с англо-французскими и американскими войсками в войне против Советского союза не является сенсационной. Это было хорошо известно и не скрывалось ранее. Такие планы действительно существовали и Гитлер неоднократно говорил о своих надеждах на такой исход событий.

Историк также упомянул о «чуде Бранденбургского дома». В XVII веке смерть российской императрицы Елизаветы Петровны спасла короля Пруссии Фридриха II от неминуемого краха. Это было связано с тем, что Пётр III, пришедший на престол после Елизаветы, прекратил войну с Пруссией и стал её союзником.

Шишкин отметил, что точно также Гитлер расценивал и смерть тогдашнего президента США Франклина Рузвельта. Он очень надеялся, что после смерти Рузвельта сможет договориться с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем для совместной войны с Россией. И на это были все основания.

«В то время англичане и французы пытались перевести Вторую мировую войну в разряд общего европейского, общезападного похода против Советского союза. Я имею ввиду планы нападений англичан и французов на Советский союз в 1940 году с севера на Мурманск, Карелию, якобы в поддержку Финляндии, сражающейся с Советским союзом, и удар с юга на Баку для того, чтобы лишить Советский союз энергоресурсов, где на тот момент было сосредоточено основное производство бензина, солярки и другого горючего. Гитлер знал об этом плане. Черчилль был одним из активных его организаторов. Документы были захвачены немцами после оккупации Парижа в 1940 году, они были переданы в Москву, чтобы показать, с кем СССР хочет быть союзниками против Германии. Подобные планы разрабатывались как со стороны Англии и Франции (которая выбыла в 1940 году), так и со стороны Германии», — отметил политолог.

Он отметил, что в конце 1944 — начале 1945 года Черчилль отдал распоряжение о разработке плана, получившего название «Немыслимое». Этот план предполагал совместную войну с Германией против СССР. Однако он не был приведён в исполнение потому, что советское руководство вовремя узнало о нём и предприняло все необходимые меры для его срыва, убедив США в том, что для них это будет губительно. Поэтому президент США Гарри Трумэн в последний момент не поддержал план Черчилля.

Шишкин подчеркнул, что совместный поход немцев, англо-американцев и французов против Советского союза не является фантастикой и бредовыми идеями Гитлера. Это вполне реальная угроза, с которой Советский союз и его руководитель Иосиф Сталин считались с 1939 года.

«Сталину в 1939 году благодаря пакту Молотова-Риббентропа удалось расколоть единый западный фронт против Советского союза, столкнув врагов СССР друг с другом. В результате Великобритания и США во Второй мировой войне оказались союзниками Советского союза, против которого они сами взращивали гитлеровскую Германию. Это была дипломатическая победа Сталина, которая во многом предопределила победный исход Великой Отечественной войны. В настоящее время Запад ведёт против России гибридную войну. Однако России пока не удалось расколоть западный лагерь, противопоставить одну силу Запада другой», — отметил историк.

Сейчас запад пытается завершить то, что он начал, но не смог сделать в тот период. Тогда не удалось уничтожить Россию в облике Советского союза. Сейчас Запад ставит такие же цели по стратегическому поражению России, её расчленению. То же самое планировал сделать и Гитлер.

Советский Союз в 1939 году оказался перед единым фронтом западных держав, которые ставили такие же цели, что и сейчас. Историк напомнил, что Россия противостояла объединённому Западу в Крымскую войну, после революции 1917 года и гражданской войны в 1920-е — начале 1930-х годов, а также в Холодную войну и сейчас снова.

Как передавало ИА Регнум, согласно рассекреченным документам, в 1948 году бывший личный адъютант Гитлера Отто Гюнше описал в заявлении правительству СССР события, которые происходили в ставке фюрера в конце лета и осенью 1944 года. Сам Гюнше в числе других приближенных лидера нацистской Германии был арестован в мае 1945 года советской военной контрразведкой «Смерш» и был доставлен в Москву.

По мнению фюрера, целью Третьего рейха было «с помощью всех средств выиграть время и способствовать тому, чтобы противники Германии скорее раздрались». Он видел возможность для Третьего рейха в том, чтобы договориться с США и Британией о «совместном уничтожении большевизма».

Кроме того, Гитлер прочёл на совещании сообщение одного из британских информационных агентств, которое содержало резкие нападки на СССР. Однако события на фронтах были не в пользу Германии.

В октябре 1944 года Гитлер вновь провёл совещание, где заявил о необходимости заключения сепаратного соглашения с США и Британией против Советского Союза.

Однако надежды фюрера не сбылись, поскольку Красная армия начала наступление раньше запланированного срока, после чего войска Британии и США вошли на территорию Германии.

Из архивных документов, опубликованных ФСБ, стало известно, что гитлеровская разведка использовала украинских националистов при подготовке Третьего рейха к нападению на СССР. Такие сведения в ходе допроса раскрыли руководители германской военной разведки.

В апреле управление ФСБ в Смоленской области рассекретило архивные документы о преступлениях, совершённых нацистами на территории региона в годы Великой Отечественной войны, в числе которых материалы о казнях поляков и фальсификации спецслужбами Третьего рейха «Катынского дела».

В феврале спецслужба рассекретила материалы о зверской казни нацистами подпольщиков из «Молодой гвардии» зимой 1943 года. В частности, обнародовали копии протоколов допросов участников казни Олега Кошевого, Любови Шевцовой и других молодогвардейцев.