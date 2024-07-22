* — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ, внесена в список иностранных агентов

Москва, 22 июля, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Суд в Москве заочно арестовал главного редактора интернет-издания «Скат media» Льва Гяммера и координатора движения «Весна» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ, внесена в список иностранных агентов) Глеба Кондратьева, сообщила 22 июля пресс-служба Басманного суда.

Соцсети Лев Гяммер

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сообщил Басманный суд.

Срок исчисляется с момента экстрадиции обвиняемых в Россию либо с момента их задержания в РФ.

Гяммера и Кондратьева суд обвинил по статьям «Организация экстремистского сообщества», «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», «Массовые беспорядки, склонение, вербовка лиц», «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России», «Реабилитация нацизма», «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

Как сообщало ИА Регнум, в июне Басманный суд Москвы заочно приговорил журналистку Марию Гессен к восьми годам колонии за фейки о Вооружённых силах России. Суд запретил журналистке на срок четыре года заниматься деятельностью, связанной с управлением интернет-ресурсами.

Мещанский суд Москвы в июле заочно приговорил экс-депутата Красносельского района Елену Котёночкину к 7,5 года лишения свободы по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России.