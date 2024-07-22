В ночь на 22 июля расчёты РСЗО «Град» группировки войск «Север» уничтожили укреплённые позиции пехоты противника в Харьковской области, сообщили 22 июля в Минобороны. По словам старшего офицера батареи с позывным Сапфир, стоит задача не дать врагу обстреливать Белгород, а также приграничные районы, дабы не допустить гибели мирных жителей. Таким известием ознаменован новый, 880-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум СВО, ситуация на фронте

По словам белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, ночью вновь был обстрелян город Шебекино, один человек получил лёгкое ранение, а пострадавшая, получившая тяжёлые травмы полторы недели назад, скончалась. В тяжёлом состоянии находится мужчина, раненный 21 июля в районе села Маломихайловка.

Всего в ночь на 22 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 БПЛА над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем. Также 17 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидированы над акваториями Чёрного и Азовского морей, отчиталось Минобороны.

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