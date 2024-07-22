Москва, 22 июля, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Участник спецоперации, отставной майор ВДВ, командир штурмового отряда Батыр Бекмурадов обратился в Генпрокуратуру России с жалобой на волокиту с возращением ему имущества после снятия судимости. О жалобе рассказал адвокат военного Ярослав Пакулин.

ИА Регнум

Он пояснил, что имущество Бекмурадова изъяли при обыске в 2016 году. Речь идёт о 3 тыс. долларов, 4 тыс. евро и 43 тыс. рублей, двух внедорожниках Nissan Patrol чёрного и красного цветов, а также чёрном BMW 730 представительского класса.

Бекмурадов был ранее осуждён за вымогательство и организацию похищения человека в общей сложности на 15 лет, написал «Ъ», ссылаясь на адвоката. Судимость сняли после заключения контракта с Минобороны и получения медали «За отвагу», а вот имущество никак вернуть не могут. Следователь и суд внятного ответа не дают, где находятся автомобили и деньги — неизвестно.

«Обращение было направлено в прокуратуру Москвы, а затем перенаправлено в Главное следственное управление ГУВД по Москве. Мы планируем обжаловать ответы, чтобы Генпрокуратура провела самостоятельную проверку и приняла меры для устранения нарушений», — добавил адвокат.

Пакулин уточнил, что Бекмурадов хотел бы использовать машины в зоне спецоперации.

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