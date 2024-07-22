Москва, 22 июля, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Дизайн свидетельства о рождении необходимо изменить, так как документ не отражает идентификацию ребёнка. Соответствующее предложение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой направил депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия»).

bolgarperevod.ru Свидетельство о рождении

По мнению парламентария, в свидетельство о рождении нужно добавить фотографию ребёнка с изменениями в три, семь и десять лет.

«Отсутствие фотографии позволяет осуществлять любую подмену ребёнка, а свидетельство практически теряет свой смысл. Контролёры в поездах, на стойках регистрации в аэропортах бессильны в части проверки соответствия документа с фактически стоящим перед должностным лицом ребёнком», — объяснил свою точку зрения Хамзаев.

Депутат считает, что фотографию можно приложить в виде специального QR-кода, а её выгрузку осуществлять через Единый портал государственных услуг РФ. Эти меры привлекут молодёжь к использованию платформы, где при получении паспорта будет уже целая история с личным кабинетом ребёнка, передаёт «РИА Новости».

Хамзаев указал на несоответствие документа в условиях растущей цифровизации. Родители детей, по его словам, часто жалуются на плотность бумажного документа, в связи с этим свидетельство быстро приходит в негодность.

Также депутат предложил вернуть документу название «метрическое свидетельство» и реализовать проект в рамках Года семьи, определённого президентом России Владимиром Путиным.

Как передавало ИА Регнум, в России изменили порядок выезда за границу детей до 14 лет. В перечень необходимых документов включили свидетельство о приобретении гражданства по рождению, свидетельство о рождении с отметкой, подтверждающей наличие российского гражданства, документ, выданный полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), с отметкой, подтверждающей наличие гражданства России.

Кроме того, наличие гражданства у детей может подтвердить паспорт, в том числе дипломатический или служебный со сведениями, заверенными подписью должностного лица с печатью органа, ведающего делами о гражданстве.