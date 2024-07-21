Киев, 21 июля, 2024, 22:34 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 21 июля серия взрывов прогремела в Харькове. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Харьковской области 37 часов назад.

Подробности прозвучавших в Харькове взрывов не приводятся. Известно, что инциденты могли произойти в пригороде.

Как сообщало ИА Регнум, женщина погибла, ещё двое жителей получили ранения в результате обстрела украинскими военными сёл в Херсонской области, заявил 21 июля губернатор региона Владимир Сальдо.

Спикер украинской оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой признал, что российские военные уничтожили большинство позиций ВСУ под Крынками. По его словам, особенности местности фактически делают оборону невозможной.