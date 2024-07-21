Баку, 21 июля, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Азербайджан намерен поддерживать заморские территории Франции в борьбе за независимость от Парижа, заявил 21 июля азербайджанский президент Ильхам Алиев, слова которого приводит Azertag.

Пресс-служба президента Азербайджана/РИА Новости Президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Мы продолжим поддерживать все народы, страдающие от колониализма, насколько это в наших силах. Вы и миллионы подобных вам должны жить свободно на своей земле, планировать своё будущее и защищать своё наследие, достоинство и язык, которых вас хотят лишить», — сказал Алиев.

Он объявил, что Азербайджан запускает программу поддержки малых островных развивающихся государств.

Алиев подчеркнул, что Баку предпринимает такие шаги в ответ на антиазербайджанские действия, которые Франция совершает в Совете Безопасности ООН, Европейском Союзе и других институтах, которые, по его словам, развязали против Азербайджана холодную войну.

Как передавало ИА Регнум, в апреле МИД Азербайджана отмечал, что Париж после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году предпринял ряд антиазербайджанских шагов, а Баку принимал только ответные меры. Франция неоднократно инициировала в Совбезе ООН и на других международных платформах документы, направленные против Азербайджана, отмечали в ведомстве. Азербайджанское министерство также обвинило Францию в поставках оружия в Армению и в продвижении милитаризма в регионе.

В июне замдиректора французского журнала Le Figaro Жан-Кристоф Бюссон сообщил, что Армения закупила у Франции 36 самоходный артиллерийских установок (САУ) CAESAR, которые планируется поставить в течение 15 месяцев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим отметила, что Париж провоцирует новый виток вооружённого противостояния в регионе ради достижения собственных политический целей.