Париж, 17 апреля, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Власти Франции решили отозвать своего посла в Азербайджане Анну Буайон для консультаций, обвинив Баку в деятельности, наносящей ущерб отношениям двух стран, говорится в заявлении на сайте французского МИД.

picture alliance/HOCH ZWEI/ТАСС Баку

Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон уже принял посла в связи с этим решением. Он также заявил о сожалении из-за действий Баку, добавив, что ждёт от азербайджанской стороны разъяснений.

«Франция вновь заявляет о своей поддержке нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией при уважении международного права и территориальной целостности двух стран», — говорится в сообщении.

Министерство подчеркнуло, что нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией пойдёт на пользу обеим странам, а также всему региону.

МИД Азербайджана, комментируя решение французской стороны, заявил, что Париж после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году предпринял ряд антиазербайджанских шагов, а Баку принимал только ответные меры. Франция неоднократно инициировала в Совбезе ООН и на других международных платформах документы, направленные против Азербайджана, отметили в ведомстве.

«Именно во Франции по инициативе представителей правящей партии во французском парламенте были приняты многочисленные необоснованные обвинения, оскорбления и угрозы в адрес нашей страны, постановления и резолюции, ставящие под вопрос территориальную целостность и суверенитет Азербайджана», — говорится в заявлении.

Азербайджанское министерство также обвинило Францию в поставках оружия в Армению и в продвижении милитаризма в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта Баку возмутился из-за заявлений Парижа, что в Азербайджане якобы ущемляют свободу мысли и печати, а также проводят необоснованные аресты. МИД Азербайджана расценил это как вмешательство во внутренние дела.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 11 марта заявила, что Франция начала активно действовать в Закавказье, пытаясь компенсировать провал своей политики в Африке, и не планирует помогать с урегулированием конфликта. Дипломат напомнила, что именно Москва выполнила все миротворческие функции в регионе.