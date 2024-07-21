Вашингтон, 21 июля, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Выступление журналиста Такера Карлсона на Национальном съезде Республиканской партии США в Милуоки указывает на его политические амбиции и возможные перспективы, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

LUKAS COCH/EPA/ТАСС Американский журналист Такер Карлсон

Издание отмечает, что в Милуоки Карлсон был в центре внимания, а значит, возрождается его роль в консервативном движении. Указано также на близость журналиста к сенатору от штата Огайо Джей Ди Вэнсу, кандидату на пост вице-президента от республиканцев.

По словам собеседников газеты, Карлсон обладает политическими амбициями и «мог бы когда-нибудь баллотироваться на высокий пост». Помощник Трампа Ричард Гренелл отметил, что Такер способен поднимать сложные вопросы, с которыми общество должно столкнуться лицом к лицу.

«Он доказал, что находится здесь для того, чтобы оставаться на вершине консервативного движения и играть важную роль», — констатировал Гренелл.

Ранее Карлсон работал на телеканале Fox News, где в 2016–2023 годах вёл популярное шоу Tucker Carlson Tonight. Журналист не раз критиковал администрацию президента Джо Байдена, указывал на провалы ВСУ и поддерживал в заявлениях российского президента Владимира Путина. Руководство канала уволило Карлсона в связи с разногласиями.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным. В ходе беседы, длившейся более двух часов, журналист задал российскому лидеру около 60 прямых и уточняющих вопросов.

Ранее в июле Карлсон заявил, что только Трамп и Вэнс, если займут посты президента и вице-президента США, смогут не допустить ядерную войну.