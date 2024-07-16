Вашингтон, 16 июля, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Только кандидат в президенты США Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс в случае избрания смогут не допустить ядерную войну. Такое мнение 16 июля высказал американский журналист Такер Карлсон на мероприятии Heritage Foundation, трансляция которого велась на его YouTube-канале.

Гавриил Григоров/РИА Новости Такер Карлсон

«Предотвращение ядерной войны, которое будет задачей номер один, подвластно только Трампу и Джею Ди Вэнсу», — заявил Карлсон.

Он также подчеркнул, что все остальные претенденты на должность вице-президента приведут к началу ядерной катастрофы.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. В частности, он отмечал, что у Москвы и стран НАТО нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений.

Вместе с тем президент уверен, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ. По его словам, именно это безудержное желание НАТО привело к трагедиям.

Российский лидер отмечал, что последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше. У России тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Всё, что придумывают на Западе, чем пугают весь мир, всё это реально грозит ядерной войной и уничтожением цивилизации, отметил он. Русофобия лишает разума, добавил российский лидер.

В ноябре 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес РФ в готовности развязать ядерную войну абсолютно безумными. Россия, будучи большой, мощной и сильной страной, крайне ответственно относится к своему потенциалу, подчеркнул он.