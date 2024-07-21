Тверь, 21 июля, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился сегодня, 21 июля, с губернатором Тверской области Игорем Руденей и митрополитом Тверским и Кашинским Амвросием.

Пресс-служба правительства Тверской области Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился сегодня, 21 июля, с губернатором Тверской области Игорем Руденей и митрополитом Тверским и Кашинским Амвросием

«Всё изменилось с последнего моего здесь пребывания в лучшую сторону, — отметил он. — Нужны храмы, монастыри, помещения для различных церковных служб. И всё это я вижу на благословенной Тверской земле. И если меня сейчас кто-нибудь спросит, а что вы хотели пожелать? Я хочу сказать — так держать дальше».

Глава Русской православной церкви отметил особый вклад в эту работу губернатора Игоря Рудени и митрополита Тверского и Кашинского Амвросия. «Тверь — историческая земля, где очень сильны традиции и очень правильный, трудолюбивый народ. Когда я приехал в регион, понял, что начать работу здесь нужно с восстановления главной святыни — Спасо-Преображенского собора, с которым связана основная история Тверской земли», — подчеркнул Игорь Руденя.

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития церковно-государственных отношений в Тверской области, духовно-нравственного воспитания.

Как ранее сообщало ИА Регнум, сегодня патриарх Кирилл совершил великое освящение Спасо-Преображенского собора, которому теперь присвоен статус кафедрального. Возрождение святыни в историческом виде на прежнем месте началось в 2014 году. В дальнейших планах — воссоздание колокольни Спасо-Преображенского кафедрального собора.