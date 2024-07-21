Тверь, 21 июля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил сегодня, 21 июля, воссозданный Спасо-Преображенский кафедральный собор в Твери. Патриарх отслужил литургию в соборе, состоялся крестный ход. В освящении приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя с семьёй, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, депутаты Государственной думы РФ, представители духовенства из разных регионов страны, жители и гости Твери, делегации из муниципалитетов, паломники.

Пресс-служба правительства Тверской области В Твери освятили Спасо-Преображенский кафедральный собор

«Сегодня, без преувеличения, историческое событие», — заявил патриарх Кирилл. Он отметил, что Тверь никогда не теряла своего значения потому, что здесь живёт замечательный народ. «Этот замечательный кафедральный собор разве не является неким символом выражения духовной силы тех, кто живёт в этом святом граде?! Такая святыня может быть воссоздана только соборно, то есть всеми вместе и только тогда, когда в ней есть потребность», — выразил уверенность глава Русской православной церкви.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, возрождение Спаса Златоглавого стало свидетельством преемственности традиций, уважения к истории и духовному наследию Тверской земли.

«В воссоздании нашего храма участвовали тысячи жителей. Теперь, после освящения, в Твери опять есть свой, центральный красавец-собор с многовековой историей. Собор всегда был, и с вашего, ваше святейшество, благословения вновь стал сердцем нашего древнего города, душой Тверского края, — отметил глава региона. — Мы, как и раньше, продолжим трудиться для укрепления нашей веры, упрочения традиций православия, трудолюбия, во имя будущего России!»

«Впереди у нас ещё строительство колокольни, роспись этого храма», — сказал митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

В дар Тверской митрополии патриарх преподнёс образ Троеручицы. В связи с воссозданием Спасо-Преображенского собора города Твери на его историческим месте собору присвоен статус кафедрального. Воскресенскому собору присвоен статус соборного.

После церемонии освящения Спасо-Преображенского кафедрального собора патриарх вручил награды Русской православной церкви за помощь, оказанную при восстановлении великой святыни. Губернатор Игорь Руденя, митрополит Амвросий и заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов удостоены ордена Святого благоверного князя Даниила Московского II степени.

Сегодня же на великое освящение в Спасо-Преображенский собор принесена древнейшая икона Верхневолжья — чудотворная Страстная-Кашинская икона Божией Матери, принадлежавшая благоверной княгине Анне Кашинской, супруге Михаила Тверского. Икона уже долгое время находится в Москве на реставрации и прибыла в Тверь на короткий срок. Чудотворный образ будет находиться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе до 21 августа.