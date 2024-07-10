Москва, 10 июля, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил противовоздушной обороны отогнал от границы РФ самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» норвежских ВВС. Об этом 10 июля сообщило Министерство обороны.

РИА Новости Истребитель МиГ-31

Уточняется, что ранее 10 июля российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря приближающуюся к государственной границе России воздушную цель, которую идентифицировали как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.

Для недопущения нарушения государственной границы в воздух подняли истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил противовоздушной обороны.

«При приближении российского истребителя иностранный самолёт выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации», — проинформировали в ведомстве.

После этого МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения государственной границы России.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что полёт российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня лётчик военного самолёта Су-27П перехватил F-16 ВВС Дании над Балтийским морем в Калининградской области. Российский самолёт подлетел на близкое расстояние к нарушителю и принудил его изменить курс, эффектно «качнув» крыльями и продемонстрировав вооружение.

Минобороны России 28 июня сообщило о росте интенсивности полётов американских стратегических беспилотников над акваторией Чёрного моря. В ведомстве уточнили, что это говорит о большей вовлечённости США и стран НАТО в украинский конфликт, а также создаёт повышенные риски прямого столкновения альянса с Россией.