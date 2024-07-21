Лондон, 21 июля, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Большинство арестованных в западных странах яхт, принадлежащих россиянам, по прошествии двух лет не были проданы на аукционах, как предполагалось, а продолжают стоять в портах, подвергаясь попыткам диверсий и проникновения сквоттеров, пишет британская газета Financial Times (FT).

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Издание отмечает, что арестованные суда требуют постоянного обслуживания и ремонта, им также необходима постоянная охрана для защиты от диверсий.

В качестве примера издание рассказало о судьбе 58-метровой суперъяхты Phi, которая, предположительно, принадлежит российскому девелоперу Сергею Науменко. Она пришвартована в лондонском порту Канари-Уорф. По данным FT, яхта подверглась нападению сквоттеров, и в настоящее время к борту Phi прикреплена табличка, предупреждающая о том, что все правонарушители будут преследоваться «по всей строгости закона».

Также газета информировала о попытке саботажа на яхте Lady Anastasia, якобы принадлежащей главе «Рособоронэкспорта» Александру Михееву. Так, в феврале 2022 года украинский механик, работающий на судне, предпринял попытку намеренно её потопить.

Авторы материала при этом напомнили, что после начала спецоперации на Украине активисты надеялись, что эти суда будут проданы с аукциона, а вырученные средства можно будет пожертвовать Вооружённым силам Украины (ВСУ). Однако прошло более двух лет с начала конфликта, говорится в статье, а будущее этих яхт остаётся неопределённым.

Как передавало ИА Регнум, в июне федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк отказал правительству США в праве продать конфискованную яхту Amadea, якобы принадлежащую российскому сенатору Сулейману Керимову. Согласно решению суда, расходы на содержание яхты не являются чрезмерными, и это означает, что обслуживание яхты и иные связанные с ней расходы будут полностью оплачивать американские налогоплательщики.

В мае 2023 года издание Spiegel написало, что сотрудники немецкой уголовной полиции конфисковали дорогую коллекцию произведений искусства с яхты российского бизнесмена, которого заподозрили в нарушении санкций. Коллекция произведений искусства стоимостью несколько миллионов евро была изъята с яхты Luna, пришвартованной в Гамбурге. По утверждению Spiegel, речь идёт об имуществе российского бизнесмена Фархада Ахмедова, который уже год находится в списке лиц, подпадающих под санкции ЕС в связи с ситуацией на Украине.