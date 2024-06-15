Нью-Йорк, США, 15 июня, 2024, 04:31 — ИА Регнум. В праве продать конфискованную яхту Amadea, якобы принадлежащую российскому сенатору Сулейману Керимову, отказал правительству США федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк. Об этом 14 июня сообщила радиостанция «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Скриншот страницы ntv.ru Сулейман Керимов

Согласно решению суда, расходы на содержание яхты не являются чрезмерными, и это означает, что обслуживание яхты и иные, связанные с ней расходы, будут полностью оплачивать американские налогоплательщики.

Стоимость яхты оценивается в $325 млн. Расходы на яхту в месяц составляют около $740 тысяч. Таким образом, в год американские власти тратят на содержание конфискованной яхты более $7 млн.

Яхта Amadea была задержана властями Республики Фиджи в апреле 2022 года после того, как она вошла без разрешения в исключительную экономическую зону государства. Сотрудники полиции заявили, что, по предварительной информации, яхта принадлежит сенатору Керимову, который находится под санкциями. Минюст США направил ордер на конфискацию яхты, и судно арестовали.

Зарегистрированный собственник яхты компания Millemarin Investments Ltd. утверждает, что владельцем Amadea является владелец ОАО «Независимая Нефтегазовая компания» Эдуард Худайнатов, не находящийся под американскими санкциями. Но власти США уверены, что бизнесмена использовали как подставное лицо для того, чтобы скрыть настоящего владельца судна.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в июне 2022 года Верховный суд Фиджи разрешил представителям Минюста США забрать судно. В октябре 2023 года американские власти подали гражданский иск о конфискации яхты, процесс продолжается до сих пор.

Минфин США в апреле 2022 года внёс сенатора Керимова в санкционный список, в котором, кроме него, были ещё 38 российских бизнесменов и компаний. Летом 2022 года США ввели ограничения против базирующейся в штате Делавэр трастовой компании Heritage Trust, стоимость которой превышает $1 млрд. По данным Reuters, Керимов якобы владеет долей в этой компании.