Херсон, 21 июля, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Херсонская область готова принять объективно настроенных представителей Запада, чтобы показать им правду о преступлениях Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил 21 июля губернатор региона Владимир Сальдо в интервью «РИА Новости».

«Мы с радостью готовы принять любых объективно настроенных представителей Запада, чтобы показать им правду о том, как украинские террористы пытаются обстрелами всячески помешать налаживанию мирной и созидательной жизни в регионе», — сказал Сальдо.

Также глава Херсонской области заявил о готовности рассказать западным представителям о том, как регион вернулся на свою историческую родину в Россию. При этом Сальдо уточнил, что не собираются прилагать какие-то особые усилия для изменения их мнения.

«Кто-то из них хочет и дальше оставаться в плену лжи и иллюзий», — добавил он.

В этот же день губернатор области информировал в своём Telegram-канале, что украинские войска попытались атаковать Крым ракетами ATACMS, российские средства ПВО сбили их над Херсонской областью. Он уточнил, что обломки ракет упали вдали от жилых районов, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Сальдо заявлял, что украинские войска неминуемо покинут правобережную часть Херсонской области. По словам губернатора, законная власть России будет восстановлена как в Херсоне, так и на всём правобережье региона, включая Снигирёвский и Александровский районы, ранее входившие в состав Николаевской области.

30 сентября 2022 года в Кремле были подписаны договоры о принятии в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и об образовании новых субъектов Российской Федерации. Четыре региона вернулись в состав России по итогам референдумов, проведённых 23–27 сентября 2022 года.