Херсон, 21 июля, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Украинские войска попытались атаковать Крым ракетами ATACMS, российские средства ПВО сбили их над Херсонской областью. Об этом сообщил 21 июля в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

РИА Новости

«Российская ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью. Враг пытался атаковать Крым», — написал Сальдо.

Он уточнил, что обломки ракет упали вдали от жилых районов, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 21 июля средства ПВО поразили восемь украинских беспилотников на территории России. По данным Минобороны, три БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, пять — над акваторией Чёрного моря.

Ранее российским специалистам удалось изучить особенности американских ракет ATACMS, в том числе систем наведения и коррекции полёта. Также изучены кассетные суббоеприпасы ATACMS и их слабые места.