Красногоровка, ДНР, 21 июля, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Штурмовые группы 5-й отдельной мотострелковой бригады вынесли на себе пожилую слепую жительницу Красногоровки в Донецкой Народной Республике, при этом им пришлось снять бронежилеты, подвергая себя риску. Подробности сообщили в Минобороны РФ.

ИА Регнум Ситуация на фронте, СВО

Супруг женщины Владимир рассказал, как спасли его слепую жену российские бойцы. Их дом давно разбомбили, он сгорел, три месяца прятались в подвалах в чужих домах, прилетел снаряд. К счастью, подоспели штурмовики.

«Нервы на исходе. Жена плохо ходит после микроинсульта. Нас подобрали, укрыли и потом переправляли, спасибо ребятам. Рисковали — снимали бронежилеты и на себе носили, сил нету пересказывать, не дай Бог никому пережить», — вспоминает Владимир.

На данный момент супруги полностью в безопасности, им оказали всю необходимую помощь, пояснили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, освобождение Красногоровки в Донецкой Народной Республике идёт к завершению. Об этом рассказал замкомандира 5-й штурмовой отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск РФ с позывным Мамай.

Сложность завершения операции заключается в том, что в городе много мирных жителей, которых боевики не пускают ни в одну, ни в другую сторону, гуманитарного коридора нет.

По словам Мамая, ВСУ расстреливали местных жителей. Об этом также говорили взятые в плен украинские военные. Они утверждали, что был негласный указ по уничтожению гражданского населения, которое выходило на улицу якобы в ожидании российских войск.