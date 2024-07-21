Киев, 21 июля, 2024, 03:06 — ИА Регнум. На Украине ночью 21 июля воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области, а также ещё в восьми регионах.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации, сирены предупредили об опасности с воздуха население Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях.

Также сирены взвыли в Киеве и Киевской области.

Как сообщало ИА Регнум, после удара украинского беспилотника по детской площадке в городе Шебекино Белгородской области погиб 16-летний боксёр.

30 июня беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на город Ясиноватая в ДНР. Это привело к ранению двоих детей.

В ночь с 19 на 20 июля в небе над Ростовской областью было уничтожено 26 украинских беспилотников.