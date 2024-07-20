Над Ростовской областью уничтожено 26 украинских беспилотников
ВСУ массированно атаковали Ростовскую область: сбито 26 вражеских беспилотников
Ростов-на-Дону, 20 июля, 2024, 06:27 — ИА Регнум. В ночь с 19 на 20 июля в небе над Ростовской областью было уничтожено 26 украинских беспилотников.
По информации губернатора региона Василия Голубева, российские средства ПВО перехватили и уничтожили 26 беспилотников ВСУ.
«В результате атаки пострадавших нет. К месту падения обломков выехали аварийные службы», — написал в Telegram-канале Василий Голубев.
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На Украине вечером 19 июля взрывы прогремели в Полтаве. Об этом написало издание «Страна. ua».
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