Ростов-на-Дону, 20 июля, 2024, 06:27 — ИА Регнум. В ночь с 19 на 20 июля в небе над Ростовской областью было уничтожено 26 украинских беспилотников.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

По информации губернатора региона Василия Голубева, российские средства ПВО перехватили и уничтожили 26 беспилотников ВСУ.

«В результате атаки пострадавших нет. К месту падения обломков выехали аварийные службы», — написал в Telegram-канале Василий Голубев.

Как сообщало ИА Регнум, ракетную опасность объявили в Севастополе ночью 20 июля, в Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

На Украине вечером 19 июля взрывы прогремели в Полтаве. Об этом написало издание «Страна. ua».

Тела погибших украинских военнослужащих ежедневно прибивает течением к правому берегу Днепра в районе Херсона. Об этом журналистам рассказали в пророссийском подполье.